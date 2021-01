L’Inter pensa al rinnovo di Agoumé: incontro con l’agente

L’Inter pensa al rinnovo di Agoumé: incontro con l’agente

L’Inter pensa al rinnovo di Agoumé. La società ha in programma un incontro con l’agente per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Il giocatore sta vestendo la maglia dello Spezia in prestito, un’occasione per misurarsi in Serie A in quest’annata. Viste le buone prestazioni, la società pensa di blindarlo per evitare di perdere un potenziale titolare del futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma