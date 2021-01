Inter-Benevento: svelato l’arbitro che dirigerà il match della 20° giornata di Serie A tra le due compagini. I dettagli

Archiviato il derby di Coppa Italia Milan-Inter, terminato 2-1 per i nerazzurri, la squadra di Antonio Conte pensa già alla sfida di campionato in cui la ‘Beneamata’ dovrà affrontare il Benevento a ‘San Siro’ sabato alle ore 20.45. L’arbitro del match sarà Fabrizio Pasqua della sezione di Trivoli, il quale verrà assistito da Longo e Rospolini. Al VAR toccherà a Calvarese che verrà appoggiato da Galetto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, annuncio in diretta: “Grandissimo colpo dell’Inter”

LEGGI ANCHE>>> L’addio di Suning è la fine di Marotta all’Inter. E (forse) di Conte

I precedenti per i padroni di casa non sono molti. In questa stagione, il direttore di gara campano ha guidato il match che Lukaku e compagni hanno disputato contro il Cagliari in Sardegna, vinto 3-1 dal ‘Biscione’. In totale, i precedenti sono 4 e contano 2 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. Per il Benevento, invece, il bilancio è meno positivo: 11 precedenti divisi in 2 vittorie, 1 pareggio e ben 8 sconfitte.