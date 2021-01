Berti: ”Scambio Dzeko-Sanchez? Non lo farei mai!”

Berti: ”Scambio Dzeko-Sanchez? Non lo farei mai!”

A La Gazzetta dello Sport, Berti ha parlato dello scambio che sta facendo tanto discutere in casa Inter e non solo: “Dzeko mi piace tantissimo, formerebbe una coppia super con Lukaku, sarebbero devastanti. Al tempo stesso non cederei Sanchez, per me è davvero forte. Lautaro non rischierebbe il posto, ci sarà spazio per tutti e bisogna tenere in considerazione anche eventuali infortuni e squalifiche, oltre ai cali di forma. Conte saprebbe gestirli al meglio e potrebbe cambiare modulo. Chi è meglio tra Berti e Barella? Nicolò è più tecnico di me, io ero più devastante. Eriksen mi ha fatto godere con quel gol negli ultimi minuti, bisogna dargli fiducia e continuità” ha detto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma