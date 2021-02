Albertini: “La lite tra Lukaku e Ibrahimovic è stata oscena”

Inter, l’ex vicepresidente della Figc ed ex calciatore Demetrio Albertini ha voluto dare il suo parere sulla lite nel derby tra Ibrahimovic e Lukaku e sulla lotta scudetto tra le due milanesi

INTER ALBERTINI INTERVISTA/ L’ex centrocampista e vice presidente della Figc Demetrio Albertini, ha voluto dare il suo parere sulla lite nel derby di Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Queste le sue parole intervistato durante la trasmissione ‘Campioni del mondo’ su Radio2 Rai: “”E’ stato osceno“. Poi ha aggiunto: “Si può risparmiare di cadere in quelle situazioni da parte di calciatori di grande personalità. Io capisco lo scivolone di un ragazzino ma non da parte di calciatori così, dai quali ci aspettiamo un esempio sempre. La personalità si deve esibire in altro modo”. Poi ha dato la sua opinione sulle due squadre milanesi, partendo da quella di Stefano Pioli e ha detto: “Fino adesso hanno fatto qualcosa di strabiliante, nessuno avrebbe mai pensato al Milan campione di inverno. Se è primo se lo è meritato anche se qualche altra squadra ha perso colpi. Ma se alla fine lo Scudetto non dovesse arrivare, tutto questo servirà per essere poi forti la prossima stagione”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

Per quanto riguarda la formazione di Antonio Conte ha dichiarato: ” Quanto all’Inter, lo sapevamo che puntava al titolo: ha speso tanto, ha un allenatore esperto come Antonio Conte. Se non dovesse vincere sarebbe più facile vedere un risultato negativo per loro più che per il Milan“.