Carrera: “Conte è un vincente ed è il favorito per la vittoria dello Scudetto”

INTER CARRERA SU PIRLO E CONTE/ L’ex giocatore Massimo Carrera, che è stato per anni il secondo di Antonio Conte, ha voluto dare la sua opinione sia su Andrea Pirlo che sull’allenatore nerazzurro. Dopo aver sottolineato il comunque buon lavoro del tecnico bianconero, alla sua prima esperienza in panchina, ha dato la sua opinione sul tecnico nerazzurro, che vede favorito per la vittoria finale dello Scudetto.

Queste le sue dichiarazioni sui due ex giocatori ed ora allenatori: “Andrea è sempre stato un campione carismatico e ora mi sta stupendo in positivo nel suo ruolo da allenatore. Senza neanche un po’ di gavetta sta guidando un club come la Juve con grande personalità. Senza coppe l’Inter ha un vantaggio, soprattutto in primavera. Conte è un vincente ed è il favorito per la vittoria dello Scudetto“.