Donati: “Eriksen è un giocatore forte, ma non gli si può chiedere di pressare a tutto campo”

Inter, l’ex centrocampista ed ora allenatore in seconda al Kilmanrock Massimo Donati ha voluto dare la sua opinione sulla situazione di Christian Eriksen nella squadra nerazzurra. L’ex giocatore ha voluto sottolineare come le caratteristiche del giocatore danese siano diverse dalla tipologia del profilo che vuole Conte

INTER DONATI SU ERIKSEN/ L’ex centrocampista Massimo Donati, ora allenatore in seconda di Alex Dyer nel Kilmanrock, squadra che milita nel campionato scozzese e che si trova in nona posizione dopo la sconfitta casalinga odierna per 3-2 con il St Johnstone che era appaiato a 24 punti, ha voluto dare il suo parere su Christian Eriksen intervistato da TuttoMercatoWeb Radio.

Queste le sue opinioni sul calciatore danese della squadra nerazzurra: “Lui è un giocatore forte, ma per l’intensità che vuole Antonio Conte da tutti i suoi giocatori, è normale che sembra entrarci poco. Non gli si può chiedere di pressare a tutto campo, le cose che fa le fa bene, ma sono diverse dall’idea che ha Conte. Vero che però una stagione può cambiare in un attimo, quindi tutto può essere”.