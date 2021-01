Lautaro interrompe il digiuno da gol nel match col Benevento vinto dall’Inter con un netto 4-0. Ecco le parole dell’argentino anche in merito al rinnovo di contratto

Lautaro pone fine all’astinenza da gol mettendo anche il suo timbro nella netta vittoria contro il Benevento che consente all’Inter di tornare a -2 dal primo posto occupato dal Milan. “Stasera è stata una partita tosta, dentro la mia esultanza rabbiosa ci sono i gol facili che non riesco a fare – ha esordito, col sorriso, l’argentino al microfoni di ‘Dazn’ – Poi ne ho segnato uno complicato, che non ho cercato. Se do ragione a chi dice che debbo essere più cattivo? Be’ sì, sono un attaccante e il mio compito è segnare – ha risposto – Il mio obiettivo è migliorare giorno dopo giorno, far vedere al mister che do tutto per la squadra”. Lukaku non in gran serata, ma il feeling con Lautaro va alla grande: “Romelu è troppo importante per noi, stasera non era al top ma ha fatto due gol. Siamo felici, lavoriamo per questo”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Benevento, Marotta: “Scambio Dzeko-Sanchez morto subito”. Poi ‘punge’ Lukaku

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: intesa di massima

Calciomercato Inter, Lautaro: “Qui sto bene, lavoriamo per rinnovare il contratto”

In chiusura d’intervista, il classe ’97 ha risposto sul rinnovo di contratto con l’Inter: “Qui fino al 2024? Lavoriamo per questo, io qui sto bene e tutti si comportano nella maniera giusta con me. Cerco di dare il massimo, poi quello che succede fuori dal campo si risolve”.