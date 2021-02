Christian Eriksen sta dando segnali di ripresa ma dall’estero continuano a bussare alla porta dell’Inter. Idea di scambio in extremis

La chiusura della finestra invernale di calciomercato è ormai sempre più vicina. L’Inter ha vissuto un gennaio attendista alla luce sia della situazione economica che di quella societaria in totale divenire. Al netto di eventuali occasioni dell’ultima ora il mercato dei nerazzurri può ritenersi già concluso in entrata al netto dei rumors che arrivano soprattutto dall’estero. Il nome sotto i riflettori è quello del solito Christian Eriksen, rilanciato da Antonio Conte come regista basso nella gara vinta brillantemente col Benevento, e caricato qualche giorno prima dalla rete nel derby. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio Eriksen-Origi: la risposta dei nerazzurri

Rumors parlano di un clamoroso tentativo in extremis del Liverpool per uno scambio di prestiti con l’Inter per arrivare proprio ad Eriksen. Sul piatto i ‘Reds’ metterebbero il belga Divock Origi, attaccante classe 1995 ed eroe della finale di Champions (insieme a Salah) di due anni fa proprio contro il Tottenham del danese.

Risposta negativa però da parte dell’Inter in quanto lo stesso Origi non scalda cuori e interessi della società meneghina che ha quindi concluso il mercato.