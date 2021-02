Inter: Esposito in prestito al Venezia vuole riscattarsi dopo la Spal. A tal proposito ha parlato il responsabile dell’area tecnica dei veneti

Paolo Poggi, responsabile dell’area tecnica del Venezia, ha parlato ai microfoni di ‘Sportitalia’ rispondendo ad alcune domande su Sebastiano Esposito, arrivato in prestito dall’Inter dopo l’amara esperienza alla Spal sempre in Serie B:

LEGGI ANCHE>>> Cessione Inter, no di Suning a BC Partners | Ecco perché

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scambio last minute | Assalto ad Eriksen

“Esposito? Ha delle qualità incredibili che deve ancora esprimere, ma crediamo molto nelle sue potenzialità. Se un ragazzo così giovane ha avuto esperienze importanti all’Inter, allora è tutto nelle sue mani: rimanga umile e potrà arrivare a giocare stabilmente con i nerazzurri. È arrivato a Venezia con la testa da qualche altra parte perché è un ragazzo di 18 anni che ha appena cambiato squadra e non è facile calarsi subito in una nuova realtà, ma ha trovato una sponda in Francesco Forte che lo sta coccolando. Ci auguriamo che al più presto emerga come è giusto che sia”.