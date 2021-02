Si chiude definitivamente la pista Alonso. Tuchel: ”Perfetto per me”

L’arrivo di Thomas Tuchel al Chelsea fa sfumare all’Inter un possibile colpo estivo. Il tecnico tedesco, infatti, non ha nessuna intenzione di mollare Marcos Alonso: ”Me lo ricordo bene, era uno dei punti di forza dai tempi di Conte. Per me rappresenta il giocatore ideale per la fascia sinistra” ha detto.

