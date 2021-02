Calciomercato Inter: bomba di mercato pronta ad esplodere in casa dei nerazzurri con un top club di Premier League protagonista. I dettagli

L’Inter, che questa sera a ‘San Siro’ sfiderà la Juventus in Coppa Italia, non ha effettuato praticamente nessun acquisto nel mercato di gennaio a causa del veto imposto da Suning per la crisi economica dovuta al Covid. I nerazzurri, infatti, come altri top club europei hanno perso tanto a causa del virus e proprio per questo in estate alcuni pezzi pregiati potrebbero partire. Secondo ‘Todofichajes’, il Chelsea sarebbe fortemente interessato ad acquistare Achraf Hakimi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, il Chelsea sarebbe pronto ad effettuare un investimento su Achraf Hakimi. L’esterno destro marocchino ex Borussia Dortmund piace molto in Inghilterra soprattutto dalle parti di Londra (anche l’Arsenal sarebbe interessato) ma i ‘Blues’ sembrerebbero gli unici in grado di sferrare un colpo di mercato del genere con il presidente Abramovich pronto a fare follie per il classe 1998.

In più, il nuovo tecnico del club londinese, Thomas Tuchel, vuole rinforzi nel reparto difensivo e chi meglio dell’attuale calciatore dell’Inter? Il club britannico sarebbe disposto a spingersi fino a 50 milioni di euro. Cifra che, però, difficilmente convincerà Marotta e soci dato che per la ‘Beneamata’ il giocatore è a dir poco incedibile.