Carlo Cottarelli, Presidente di Interspac, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Repubblica’ spiegando il modello a cui la società italiana si ispira e le idee per il futuro:

“Abbiamo parlato con Zhang? Non in tempi recenti. Un paio di anni fa sì ma non trovammo interesse, ora le cose potrebbero essere cambiate. Siamo stati descritti come tifosi famosi, ma è ingiusto. Lo spirito è tutto tranne che questo. Vogliamo portare nel capitale dell’Inter molte decine di migliaia di soci appassionati, un azionariato diffuso e popolare“.

“In Bundesliga l’azionariato diffuso ha creato un forte legame identitario, i conti vanno meglio che altrove e c’è un ritorno commerciale: se ho un ruolo nel club, più volentieri andrò allo stadio ed acquisterò magliette e merchandising. Che Presidente vorrei? Un interista, che ami la squadra e conosca a memoria almeno una formazione storica. Se non quella della Grande Inter, quelle del Trap o di Mourinho. Al Bayern Monaco, il presidente è Rummenigge, una bellissima figura scelta dai soci: per tre quarti piccoli azionisti, poi i tre grandi gruppi Adidas, Allianz e Audi. Sarebbe bellissimo. A questo ci ispiriamo“.