Inter: Marco Branca è tornato a parlare dei nerazzurri e della situazione societaria in evoluzione con Suning al tavolo delle trattative

Marco Branca, ex ds dell’Inter, ai microfoni di ‘Lady Radio’ è tornato a parlare dei nerazzurri e di Suning. Secondo il dirigente sportivo, è inaspettata questa situazione societaria pensando al colosso cinese che sembrava una totale certezza fino a poco tempo fa:

LEGGI ANCHE>>> Cessione Inter, possibile futuro tutto italiano | Interspac avanza (ma non da sola)

LEGGI ANCHE>>> Cessione Inter, tra Suning e BC Partners non è finita | I dettagli

“Suning? Non me l’aspettavo. Sono sorpreso perché sembrava la famiglia giusta per portare al successo il mio ex club. Però sono le regole del business, i proprietari che hanno vera passione sono sempre meno. Scudetto? L’Inter è competitiva per la vittoria del titolo, poi vincere a qualsiasi livello è sempre complicato. Ci sono mille variabili da affrontare quotidianamente”.