Retroscena Romulo: ”Conte mi stimava, mi voleva con sé”

Spunta un retroscena Romulo-Conte. Ai microfoni di nicoloschira.com, l’ex giocatore di Fiorentina e Juventus ha raccontato le dinamiche che lo hanno accostato all’attuale tecnico dell’Inter: ”Conte mi volle alla Juventus dopo la buona parentesi al Verona. Mi stimava, mi avrebbe voluto con sé e per sei mesi è stato così. In seguito decise di andare via ma non dimentico che quando dovevo riprendermi dalla pubalgia, il suo staff mi ha mandato tanti massaggi di incoraggiamento. Mi hanno sempre seguito, potevo finire anche all’Inter nel gennaio 2020 ma avevo già giocato con Genoa e Brescia, purtroppo a causa del regolamento non potevo vestire una terza maglia in una sola stagione” ha concluso.

