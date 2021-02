Manicone: ”Scudetto possibile, Conte un allenatore top”

A Tuttosport, Manicone ha espresso le proprie considerazioni in merito al possibile e futuro passaggio di consegne nei piani alti nerazzurri: “Pellegrini fu molto bravo, tutte le voci dall’esterno non ci arrivarono, lui isolò la squadra fino a quando non fu ufficiale la cessione. Credo che anche Marotta e soci facciano lo stesso per il bene dell’Inter. Che squadra è? Forte in ogni settore, può vincere il titolo. Conte è uno che pretende molto, è severo e le regole sono sacre, anche per questo ha ottenuto grandi successi” ha concluso.

