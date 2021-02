Fiorentina-Inter, mossa a sorpresa di Prandelli: out Ribery, scommessa Kokorin

Fiorentina-Inter, mossa a sorpresa di Prandelli: out Ribery, scommessa Kokorin

In vista di Fiorentina-Inter di stasera, Prandelli potrebbe essere costretto a rinunciare a Franck Ribery, alle prese con alcuni acciacchi che ne stanno pregiudicando la forma fisica. Essendo a rischio infortunio, il tecnico non intende rischiarlo e vorrebbe tentare di giocarsi la carta Kokorin, seppur abbia ammesso in conferenza stampa che il russo ha bisogno di almeno 3 settimane per recuperare la forma migliore. Potrebbe essere lui, dunque, la spalla di Vlahovic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma