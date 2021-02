Inter: Zinho Vanheusden è tornato a parlare dei nerazzurri rivelando anche alcune parole di Romelu Lukaku nei suoi confronti. I dettagli

Zinho Vanheusden, difensore dello Standard Liegi, intervistato dalla Tv belga ‘Rtbf’ ha spiegato che vorrebbe tornare a giocare all‘Inter e svelato cosa gli ha detto Romelu Lukaku. Ma, soprattutto, non vede l’ora di tornare in campo dopo la rottura del legamento crociato che lo tiene lontano dal quadrato da mesi ormai:

“Infortunio? Mi mancano la pressione, il campo e i tifosi. Tutto ciò che riguarda il calcio. Nazionale? Il ct Roberto Martinez mi ha chiamato. Mi ha detto che sarei tornato, che non dovevo scoraggiarmi, che ero forte. Adesso penso soltanto al ginocchio e a tornare in forma al 100%, non voglio avere più dolore. Inter? L’obiettivo sarebbe tornare lì. È un club molto importante, che mi ha fatto crescere. Tra i 15 ei 18 anni ho vissuto lì e ho imparato molto come difensore. Lukaku ha detto che mi aspetta“.