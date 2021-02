Inter: Suning riflette sulla possibile cessione della società nerazzurra e pensa ad un piano B. Per quale motivo e di cosa si tratta

Inter tra la cessione e… Un finanziamento. Secondo ‘Il Sole 24 Ore’, infatti, Suning starebbe approcciando un piano B per cercare di rimanere alla guida dei nerazzurri. Nelle ultime ore Zhang starebbe discutendo con vari gruppi finanziari e grandi fondi d’investimento per ottenere un finanziamento come vera e propria alternativa alla cessione del club. Nei mesi scorsi, il colosso cinese provò a sondare le grandi banche italiane per un prestito. Non si fece nulla, però, a causa del fatto che i nerazzurri hanno 400 milioni di euro di debiti (375 soltanto di bond). Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Adesso, invece, dalle parti di Nanchino si starebbe pensando ad un finanziamento. Il fondo Fortress sarebbe disponibile a mettere sul piatto una cifra di circa 200 milioni – che permetterebbe agli Zhang di arrivare in fondo all’anno e affrontare al meglio le varie scadenze finanziarie restando però al comando dell’Inter. Se però questa strada non dovesse concretizzarsi, tornerebbe in auge la via della cessione: Mubadala ed EQT sono ancora in gioco, con BC Partners in pole – essendo l’unico fondo ad aver fatto un’offerta concreta che, a tal proposito, attende una risposta in questi giorni. Mentre Zhang riflette…