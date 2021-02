Da Barella a Cristiano Ronaldo, le probabili formazioni del derby d’Italia Juventus-Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. All’andata vinsero i bianconeri 2-1

Sono due i dubbi di Conte in merito alla formazione da mandare in campo stasera all’Allianz Stadium’ contro la Juventus nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il primo è a metà campo: Eriksen-Gagliardini, con l’italiano ancora favorito per sostituire lo squalificato Vidal. Il secondo sulla corsia mancina: nelle ultime ore ha tuttavia preso consistenza la candidatura di Darmian, a scapito di Young e Perisic. Per il resto solo certezze: ci saranno Hakimi e Lukaku, squalificati nella gara d’andata che ha visto i bianconeri imporsi per 2-1. Servirà quindi un’impresa all’Inter per conquistare la finale. Dall’altra parte Pirlo non potrà contare ancora su Dybala, oltre che su Arthur e Ramsey. Sull’out mancino dovrebbe giocare Danilo, in mediana la coppia Rabiot-Bentancur, Chiesa e Bernardeschi sugli esterni con Kulusevski e Cristiano Ronaldo davanti. Arbitrerà Mariani della sezione di Aprilia.

Probabili formazioni Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa: Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Lukaku. All.: Conte

Arbitro: Mariani di Aprilia