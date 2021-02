Inter: Evaristo Beccalossi ha parlato dei nerazzurri spiegando che la situazione è meno drastico di quel che potrebbe sembrare. I dettagli

Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri in TV nella puntata di ieri sera a ‘Tiki Taka’. Secondo lui, non esiste alcuna possibile crisi di risultati in caso di eliminazione in Coppa Italia questa sera contro la Juventus. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, derby tra Inter e Juve per De Paul | Lui smentisce tutto

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, contrasti con Conte | Scambio in Liga

“Inter in crisi se esce? Macché, l’obiettivo vero è lo scudetto. La situazione non è delle migliori ma Suning si sta muovendo per risolvere questa problematica: troveranno la situazione migliore per uscirne. Dopo la riunione di agosto il progetto si è fermato, ma la squadra è competitiva. L’importante è che non si dicano certe cose sulla società, come quando si parla di libri in tribunale. Troveranno la soluzione giusta“.