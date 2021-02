Stagione fin qui non certo da ricordare per Arturo Vidal che la prossima estate potrebbe anche lasciare l’Inter: dalla Spagna lanciano un’idea

Arrivato come pupillo di Conte per dare forza, esperienza e grinta alla mediana, Arturo Vidal ha fin qui disatteso le aspettative se non in alcune sporadiche occasioni come la sfida di campionato contro la Juventus. Proprio contro i bianconeri, ma in Coppa Italia all’andata, il cileno non ha digerito la sostituzione effettuata dal tecnico salentino, innescando nuove polemiche al momento dell’uscita: “Esce sempre il 22″. Parole e gesti che dalla Spagna spingono ad ipotizzare anche un divorzio già alla fine della stagione tra l’ex mediano della Juve e il club di Suning. Per tutte le altre news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio dalla Spagna: Vidal per Gudelj

In Spagna rilanciano dunque di accesi contrasti tra lo stesso Antonio Conte e Arturo Vidal, che non ci sarà domani contro la Juventus per squalifica. I recenti dissidi potrebbero quindi essere un preludio all’addio in estate e da Siviglia a tal proposito lanciano un’idea di scambio.

L’affare con gli andalusi potrebbe portare Vidal in Spagna, dopo l’esperienza al Barcellona, e Nemanja Gudelj all’Inter, dopo gli accostamenti di ieri. Classe ’91 gran combattente dal temperamento acceso, il serbo andrebbe a sostituire alla perfezione proprio il centrocampista cileno.