Marino: ”Inter attrezzata per lo scudetto, ha la rosa migliore”

A ‘Tutti Convocati’, Pierpaolo Marino promuove l‘Inter come vincitrice del titolo in Serie A: “Per ciò che abbiamo visto, secondo me l’Inter ha la rosa più attrezzata per vincere il titolo. Mi ha impressionato per la compattezza, la squadra di Conte ha un’impronta veramente molto importante. Ad ogni modo, per me il titolo si vincerà con i dettagli, con 1 o 2 punti di differenza. De Paul? Le sue caratteristiche servirebbero a mezza Europa” ha concluso.

