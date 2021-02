Cobolli Gigli: ”Conte esagitato, valori umani non all’altezza”

Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, a Radio Punto Nuovo ha parlato del litigio Conte-Agnelli: ”Nell’era dei social non si può fare o dire nulla, immediatamente si è nell’occhio del ciclone. Ieri è stato vittima di se stesso ma non lo condanno dopo la tensione di una partita perennemente in bilico. Penso che altri presidenti siano peggio… Conte? Allenatore top ma dai valori umani non all’altezza della fama da allenatore. E’ una persona esagitata. Dai tempi della Serie B, quando giocammo contro l’Arezzo, mi resi conto da alcuni atteggiamenti che avesse una mentalità da tecnico non adatto per la Juventus” ha concluso.

