Inter: Ivan Cordoba arrivato al Venezia ha speso parole d’elogio anche per i nerazzurri nella quale ha militato per oltre 10 anni. I dettagli

Ivan Cordoba, nella conferenza stampa di presentazione di approdo al Venezia, club nella quale farà da socio e consigliere delegato per l’area sportiva, ha espresso tutta la sua soddisfazione. Non ha dimenticato, poi, di menzionare l’Inter a cui deve davvero tanto avendo passato in nerazzurro 12 anni di carriera:

LEGGI ANCHE>>> Juventus-Inter, non solo scontro Conte-Agnelli | Clima teso anche fra Paratici e Oriali

LEGGI ANCHE>>> Inter, dal logo al font | Ecco i cambiamenti dei prossimi mesi

“Sono emozionato perché questo è un passo importante che ho fatto, ci credo con tutto me stesso. Il Venezia ha una mentalità forte ed è ciò che mi ha spinto ad entrare in questo progetto. So che nella mia vita sarò sempre legato all’Inter per ovvi aspetti e non smetterò di ringraziarli. Il mio arrivo qui lo paragono a quando arrivai a Milano: tanta emozione per una sfida bella e importante. Sono convinto che lavorando insieme, in sintonia e parlando chiaro, possiamo raggiungere tutti gli obiettivi”.