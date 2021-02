L’Equipe attacca Agnelli: ”Un pericolo per il calcio europeo”

L’Equipe non risparmia critiche nei confronti di Andrea Agnelli. E’ l’editorialista Vincent Duluc a puntare il dito contro il presidente bianconero in riferimento alla riforma della Champions League e al ruolo sostenuto. Il quotidiano lo definisce come ”un pericolo per il futuro del calcio europeo: è uno degli uomini da evitare per disegnare il futuro del calcio in Europa, tant’è che dichiarò ingiusta la presenza dell’Atalanta in Champions, sottraendo i meriti di una squadra che ha conquistato sul campo il diritto di giocarsi la competizione. Sappiamo bene cosa sia ingiusto e pericoloso per il calcio, cioè che sia lui a prendere decisioni per il calcio europeo di domani”.

