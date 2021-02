Inter, Raiola: “Pinamonti come può essere soddisfatto quando non gioca sempre”

Inter, il noto procuratore Mino Raiola ha voluto dare la sua opinione sulla situazione dei suoi assistiti Stefan De Vrij e Andrea Pinamonti. Per quanto riguarda il difensore non si è sbilanciato, mentre per l’attaccante ha fatto capire di non essere pienamente soddisfatto

INTER RAIOLA SU DE VRIJ E PINAMONTI/ Il noto agente Mino Raiola, ha voluto dare la sua opinione sulla situazione dei suoi assistiti, tra i quali anche gli interisti Stefan De Vrij e Andrea Pinamonti. In merito al difensore nerazzurro ha detto ai giornalisti presenti all’esterno di Palazzo Parigi, tra i quali era presente anche l’inviato di Calciomercato.com, queste parole: “Su De Vrij non parlo, ho sempre lavorato nell’ombra e così continuerò a fare“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Gli hanno chiesto un aggiornamento sul possibile rinnovo del suo assistito, che comunque aveva firmato un contratto quinquennale che dovrebbe scadere a giugno 2023 e lui ha risposto: “Parlate con l’Inter“. Viceversa, per quanto riguarda il giovane attaccante, che il tecnico Antonio Conte ha utilizzato pochissimo, il procuratore ha spiegato: “E’ un giovane a cui l’Inter ha proposto un cammino sportivo e lo sta facendo, è anche stato infortunato. Non puoi mai essere soddisfatto quando non giochi sempre, però l’avevamo preventivato”.