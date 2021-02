Inter: Samir Handanovic contro la Lazio raggiungerà ben 500 presenze in Serie A. Tutti i numeri del portiere e capitano nerazzurro

Un viaggio lungo e tortuoso nell’albo d’oro della Serie A per Samir Handanovic. Il portiere classe 1984 contro la Lazio raggiungerà le 500 presenze nel massimo campionato italiano classificandosi così al 15° posto. Ma c’è di più. E’ il secondo giocatore straniero per numero di partite giocate nella storia del campionato dietro solamente ad Javier Zanetti (non un nome qualunque). E i record non finiscono qui. Primo per parate (1.439), il secondo ad aver tenuto la porta inviolata più volte (173) e, soprattutto, primo nei rigori respinti (25). Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Detiene anche il primato di rigori parati in una stagione: ben 6 nel 2010/11. Se non vi basta, è anche il giocatore più presente in assoluto dal 2004/05. Insomma, tanti record per Handanovic che, però, molto probabilmente presto dovrà lasciare il posto a qualcun altro. Giovani (Musso, Cragno, Meret e Radu) e giovanissimi (Brazao e Filip Stankovic) scalpitano (il suo contratto scade nel 2022). Dopotutto, il capitano nerazzurro non sembra più in forma come qualche anno fa quando donava certezze alla retroguardia della ‘Beneamata’ che adesso sembrano svanire sempre di più ogni giorno che passa. Tutto, prima o poi, finisce, non è un dramma. Di certo, comunque, ‘Handa’ vorrà lasciare la pinetina con un bel tricolore in bacheca…