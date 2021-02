Inter, pericolo giallo: Brozovic e Barella a rischio derby insieme a Bastoni

Inter, domani sera nella sfida contro la Lazio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano i due centrocampisti Marcelo Brozovic e Nicolò Barella dovranno cercare di tenere a freno la loro intensità agonistica onde evitare di essere ammoniti e saltare il derby di settimana prossima

INTER ALLARME GIALLO/ Domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza si affronteranno Inter e Lazio per la 22esima giornata del campionato di serie A. La squadra di Antonio Conte oltre alle insidie della sfida con la Lazio, dovrà fare i conti con la situazione dei diffidati proprio nella zona più importante del campo. Sia Marcelo Brozovic che Nicolò Barella in caso di ammonizione, salterebbero la sfida con il Milan di settimana prossima e per il tecnico potrebbe essere un grosso problema, vista la situazione degli altri centrocampisti: Arturo Vidal non è ancora al 100% e per quanto riguarda Matias Vecino, per il momento sta cercando di tornare in forma disputando le partite con la squadra Primavera. Nella conferenza stampa di presentazione all’incontro, l’allenatore della squadra milanese ha elogiato sia il calciatore croato che l’ex Cagliari per i grossi miglioramenti fatti e per l’importanza di entrambi sia dentro che fuori dal campo.

Nella malaugurata ipotesi di un giallo ai due centrocampisti e attenzione anche a Bastoni anche lui a rischio, il tecnico Antonio Conte dovrebbe non solo rivoluzionare il centrocampo ma contemporaneamente, avrebbe anche dei calciatori che non sarebbero nel pieno della loro forma. Un bel problema sia per Marcelo Brozovic che per Nicolò Barella, che fanno dell’intensità agonistica una delle loro caratteristiche peculiari, dover cercare di trattenersi.