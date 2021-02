Capello: “Milan-Inter sarà una bella partita ma senza pubblico che derby è?

Milan-Inter, l’ex calciatore, allenatore ed ora opinionista Fabio Capello ha voluto dare il suo parere sul derby milanese che si disputerà domenica e che vale il primato in classifica. L’ex tecnico ha voluto sottolineare l’importanza della mancanza del pubblico allo stadio

MILAN-INTER CAPELLO DICHIARAZIONI/ L’ex calciatore, quindi allenatore e ora opinionista sportivo Fabio Capello, ha voluto dire il suo parere sul derby meneghino che domenica pomeriggio andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e che finalmente, dopo tanti anni, non vale solo per l’orgoglio cittadino ma anche per il primo posto in campionato. Fabio Capello nella sua carriera calcistica ha vinto quattro scudetti, tre con la Juve e uno con il Milan e due coppe Italia, una con la Roma e l’altra sempre con i rossoneri. Ben più ricco il suo palmares come allenatore, sei campionati italiani di cui uno revocato, quattro Supercoppe italiane, due campionati spagnoli una Uefa Champions League e una Supercoppa Europea.

In vista della stracittadina, l’ex tecnico è intervenuto durante il programma ‘Tutti Convocati’ in onda su radio24 e ha voluto sottolineare come una partita così importante senza la presenza del pubblico, perde in parte il suo fascino. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Senza pubblico non è un derby, a casa in tv che derby è? C’è una pressione enorme perché si giocano il titolo italiano, sarà una bella partita”.