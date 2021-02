Le ottime prestazioni di Christian Eriksen potrebbero andare ad incidere anche sul futuro di Arturo Vidal che non è più un intoccabile di Conte

L’Inter si prepara ad affrontare il Milan nella prossima e decisiva giornata di campionato. La lotta al titolo si fa molto interessante con il sorpasso effettuato dai nerazzurri nell’ultima gara di Serie A contro la Lazio. Una partita che ha evidenziato lo stato di grazia di Romelu Lukaku e il ritorno al gol di Lautaro Martinez, ma anche le ottime capacità da mezzala di Christian Eriksen. Il danese è in crescita e ha giocato molto bene sia da vice Brozovic che al fianco del croato stesso da interno di centrocampo, alzando prepotentemente le proprie quotazioni in vista anche dei prossimi mesi. Chi invece sta perdendo qualche posizione è Arturo Vidal, reduce da un problema fisico e non ancora del tutto recuperato al 100% della propria condizione psico-fisica. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sorpresa Vidal: possibile divorzio

Eriksen con le ultime uscite pare quindi aver anche scalzato Vidal nelle gerarchie senza contare che il feeling con lo stesso Conte non è più quello di un tempo. Addio possibile a giugno a prescindere quindi dalla permanenza o meno del tecnico salentino che tanto lo aveva voluto in nerazzurro.

Nel caso l’Inter e Vidal potrebbero trovare l’intesa per la risoluzione contrattuale con tanto di buonuscita. Per quanto riguarda invece la possibile ed eventuale prossima destinazione del mediano cileno va tenuto d’occhio l’ambizioso San Paolo, che ha appena ingaggio l’ex Inter, Hernan Crespo.