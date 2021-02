Stefano Sensi sta vivendo un’altra annata sottotono e a fine stagione potrebbe partire. L’Inter potrebbe pensare ad uno scambio con il Milan

Non c’è pace nella stagione di Stefano Sensi, falcidiato dagli infortuni e dunque condizionato inevitabilmente in un rendimento ben lontano da quello che aveva mostrato nei primi mesi della sua avventura interista. L’ex Sassuolo aveva infatti iniziato nel migliore dei modi la sua carriera i nerazzurro alla corte di Conte lo scorso anno, ma le tante problematiche che gli si sono parate davanti hanno bloccato la crescita di un centrocampista tanto abile e promettente da aver conquistato anche la fiducia di Mancini. In circa un anno le cose sono cambiate radicalmente ed ora a meno di un cambio di marcia nella seconda metà di stagione, l’Inter potrebbe anche seriamente pensare ad una cessione estiva. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Sensi non convince: proposta di scambio al Milan

Sensi ha recentemente incassato l’ennesimo guaio muscolare e l’Inter inizia ad essere stufa della situazione attuale. Ormai l’ambiente non ci crede più ma non è semplice piazzarlo altrove a causa degli alti costi. A fine stagione potrebbe esser fatto anche un tentativo con il Milan in una sorta di proposta shock.

Nello specifico si potrebbe provare ad imbastire un clamoroso scambio tra lo stesso Sensi e Sandro Tonali che è stato a un passo dai nerazzurri l’estate scorsa prima di scegliere l’altra sponda di Milano. Il regista ex Brescia non è riuscito a imporsi nel Milan e negli schemi di Pioli ed anche lui necessita di un cambio di passo repentino per cambiare l’andamento della propria stagione. Nello specifico si tratterebbe di un tentativo di scambio alla pari sui 35 milioni di euro anche se di difficile realizzazione visto che i rossoneri ad oggi non sono per nulla propensi a liberarsi dell’ex centrocampista delle ‘Rondinelle’, preso in prestito oneroso con diritto, che vale di fatto da obbligo.