Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Andrei Radu, portiere rumeno tornato in nerazzurro per ricorpire il ruolo di vice Handanovic

L’avventura all’Inter non sta andando come probabilmente si aspettava. Parliamo di Andrei Radu, tornato e rimasto ad Appiano per ricoprire il ruolo di vice Handanovic ma anche per per dimostrare – giocando qualche partita – di poter lottare per l’eredità dello stesso sloveno e quindi diventare il futuro portiere titolare dei nerazzurri. Fin qui, però, Antonio Conte non gli ha concesso mai una chance, nemmeno in Coppa Italia dove in genere gli allenatori impiegano il secondo estremo difensore. Zero assoluto, evidentemente il tecnico salentino non si fida di lui, non lo ritiene all’altezza di poter difendere la porta interista.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente addio a zero: accordo in chiusura

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, doppio ritorno in nerazzurro: le ultime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrei Radu (@aandreiradu)

Calciomercato Inter, ‘caso’ Radu: a giugno le strade potrebbero dividersi

Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Va detto, inoltre, che l’Inter valuta altri portieri per la successione di Handanovic, decisivo nel derby vinto col Milan. Ecco perché a fine stagione, a maggior ragione se Conte dovesse restare, il 23enne rumeno può verosimilmente chiedere di andar via per riprendersi un ruolo da protagonista. Marotta e soci, o chi per loro, potrebbero cederlo nuovamente in prestito oppure ‘utilizzarlo’ come pedina di scambio. Staremo a vedere.