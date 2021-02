Inter: Arturo Vidal si prepara ad Appiano Gentile in vista del match di Serie A contro il Genoa di domenica postando l’allenamento odierno

Archiviata anche l’ultima fatica in campionato dell’Inter di Antonio Conte, con i nerazzurri che hanno battuto nel derby il Milan 0-3, il tecnico leccese ha lasciato qualche giorno di riposo ai suoi giocatori.

Arturo Vidal, invece, ha continuato a lavorare ad Appiano Gentile in vista del match contro il Genoa. Ma non da solo. In sua compagnia, infatti, c’era Javier Zanetti. L’ex capitano dei nerazzurri ha partecipato insieme al centrocampista cileno che, per ringraziarlo, ha messo un post sui social: