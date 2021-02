By

Inter: Roberto Donadoni ha parlato del cammino dei nerazzurri fino a qui in campionato spiegando la differenza che c’è con il Milan

Roberto Donadoni, ex storico calciatore del Milan e della Nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TMV Radio’ per parlare del derby tra i rossoneri e l’Inter finito 0-3 per la squadra allenata da Antonio Conte:

“Vincere un derby in questo modo è una grande iniezione di fiducia, e l’Inter ne trae giovamento. Per quanto riguarda il Milan direi che sia stata una partita dai vari volti: sono partiti meglio i nerazzurri, poi però il Milan ha preso coraggio e creato occasioni importanti, ma è venuta fuori la qualità del singolo, nello specifico Handanovic, prima di tutto il resto. Ritengo comunque, in generale, che la squadra di Conte sia superiore al Milan, e che abbia ingranato una marcia importante”.