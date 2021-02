By

Calciomercato Inter: fonti spagnole poco positive per i nerazzurri che potrebbero dover rinunciare ad un giocatore che puntavano da tempo

Nonostante le difficoltà economico-societarie causate dal Covid, con Suning che ha imposto un veto a Marotta e colleghi nel mercato di gennaio, l’Inter non molla la presa sugli obiettivi del futuro. Alcuni ruoli nella squadra di Antonio Conte sono infatti in bilico e tra questi c’è quello del portiere, con Handanovic che potrebbe lasciare i nerazzurri a fine stagione. Una pista calda, però, potrebbe spegnersi: Juan Musso sarebbe infatti molto vicino alla Roma. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter: Musso alla Roma, nerazzurri (quasi) a bocca asciutta

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il portiere dell’Udinese Juan Musso sarebbe molto vicino ad approdare alla Roma. Tra l’estremo difensore classe 1994 e i giallorossi ci sarebbe un accordo verbale raggiunto lo scorso gennaio. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro e il club capitolino sarebbe pronto a spenderli pur di portare il talento argentino alla corte di Paulo Fonseca.

Affare, sempre secondo il portale spagnolo, vicino alla chiusura. Non una buona notizia per l’Inter, dato che Musso era l’indiziato principale per sostituire Handanovic. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate: la scelta potrebbe ricadere su Alessio Cragno del Cagliari.