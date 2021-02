Inter: il ct della Danimarca ha parlato di Christian Eriksen spiegando che può fare il regista ma che al momento sarebbe sprecato. I dettagli

Dopo due più che ottime prestazioni, Christian Eriksen pare aver convinto tutti, soprattutto il tecnico dell’Inter Antonio Conte che ha spiegato come l’ex Tottenham, nel match contro il Milan, abbia fatto ‘il doppio playmaker’. Per tutte le altre news CLICCA QUI. A riguardo si è espresso il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, in un incontro via web con i tifosi della nazionale organizzato dalla Federcalcio danese spiegando che, secondo lui, non è arrivato il momento di far giocare Eriksen nel ruolo di regista:

“Se può giocare lì anche in Nazionale? E’ possibile, ma non ora. Penso ancora che Christian abbia molte qualità offensive e ovviamente stiamo lavorando per portare le migliori qualità di Christian nella squadra. Credo che Conte lo abbia provato nella stessa condizione in cui usava Pirlo. In quella situazione hai molti più compiti difensivi. Devi correre e difendere, con tre difensori dietro di te, restando in mezzo. Magari un giorno potrà giocare da regista, ma ora e nelle ultime partite con l’Inter è stato usato come giocatore coinvolto anche nelle manovre d’attacco. Penso che debba avere quella libertà, al momento, ma magari più avanti potrà diventare un perno in mezzo al campo“.