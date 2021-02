Calciomercato Inter: dalla Spagna giungono alcune indiscrezioni clamorose sul futuro di una giovane promessa nerazzurra. Tutti i dettagli

Mentre l’Inter è ferma sul mercato, soprattutto per le difficoltà economico-societarie che hanno colpito Suning nell’ultima stagione, top club come il Bayern Monaco non stanno a guardare. Chiuso l’affare Upamecano, i bavaresi hanno pagato la clausola di 40 milioni di euro al Lipsia, Rummenigge e soci puntano un altro giocatore di grande talento a centrocampo: Lucien Agoume. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, è UFFICIALE | In cinque positivi al Coronavirus tra cui Marotta

Calciomercato Inter, Agoume al Bayern Monaco: Marotta vuole blindarlo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.come’, il Bayern Monaco vorrebbe acquistare Lucien Agoume. Il centrocampista dell’Inter in prestito alla Spezia piace ai Campioni d’Europa in carica. Accaparrarsi le prestazioni del talento classe 2002, però, non sarà di certo semplice. Per due motivi: i nerazzurri, per lasciarlo andare, chiedono almeno 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, follia per le due stelle di Conte | 112 milioni

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, obiettivo più lontano | Summit con l’agente

In più, sempre secondo il portale iberico, Agoume vorrebbe giocarsi le sue carte alla ‘Beneamata’ con Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. I bavaresi, comunque, avrebbero già tenuto dei dialoghi con Marotta e colleghi che, idealmente, proveranno a blindare il francese.