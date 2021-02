Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Alessandro Bastoni. Un grande club europeo pronto a provarci seriamente per il giovane difensore

Bastoni è ormai a tutti gli effetti un big dell’Inter, uno di quelli con cui il club nerazzurro ha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023. Il giovane centrale di Casalmaggiore dovrebbe prolungare fino al giugno 2025 con annesso aumento dell’ingaggio a circa 2,5 milioni di euro. Firma e ufficialità attese dopo che la società di viale della Liberazione supererà questi problemi economici legati in sostanza all’addio di Suning e quindi all’avvento di una nuova proprietà. Per tutte le news di mercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Chelsea ci prova per Bastoni: doppia offerta

In questa diciamo situazione di stand-by, però, potrebbero inserirsi i numerosi top club europei che da tempo sono sulle tracce del classe ’99. Tra questi il Chelsea, con il neo tecnico Tuchel bisognoso proprio di un mancino alla Bastoni per consolidare la difesa a tre. Rumors di calciomercato spagnoli e inglesi parlano di un assalto concreto nei prossimi mesi, se non addirittura nelle prossime settimane. L’offerta dei ‘Blues’ potrebbe essere sui 40 milioni di euro, ma c’è chi dice che i londinesi possano proporre persino uno scambio alla pari con il ‘pallino’ di Conte: N’Golo Kante. Tale scambio difficilmente potrebbe andare in porto: in primo luogo perché ad oggi non c’è l’intenzione di cedere Bastoni; in secondo luogo perché il mediano transalpino guadagna tanto, più di 8 milioni netti a stagione.