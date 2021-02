Inter, anche Baccin positivo al Covid-19

Inter, ennesimo positivo al Coronavirus tra i dirigenti del club nerazzurro. Oltre a quelli colpiti nei giorni scorsi, fortunatamente con sintomi lievi o asintomatici, si è aggiunto anche il vice direttore sportivo Dario Baccin

INTER BACCIN POSITIVO/ Non si ferma il contagio dovuto al Coronavirus in casa nerazzurra tra i dirigenti. Il sito ufficiale della squadra milanese, informa che anche il vice direttore sportivo Dario Baccin, è risultato positivo in seguito agli ultimi controlli effettuati nei giorni scorsi. Anche per lui, come è già successo per gli altri manager, scatteranno subito le procedure che sono previste dal protocollo sanitario. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Quindi, oltre ad Alessandro Antonello, Beppe Marotta, Piero Ausilio, il legale del club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico, adesso si è aggiunto ai ‘positivi’ anche questo altro dirigente. Fortunatamente, per il momento, tutti i calciatori sono risultati negativi agli ultimi tamponi visto che si è arrivati ad un punto della stagione, che potrebbe regalare alla squadra di Antonio Conte di poter fare lo strappo finale per la fuga scudetto decisiva.