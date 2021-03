L’Inter non vive un momento semplice dal punto di vista economico e societario. I rivali della Juventus sono invece alle prese con la conferma o meno dell’assetto societario: nuove voci su Marotta

Mentre l’Inter di Antonio Conte lavora duramente sul campo con ottimi risultati testimoniati dal primato in classifica, al di fuori del terreno di gioco si inseguono voci incontrollate su eventuali stravolgimenti societari. La situazione economica dei nerazzurri è in divenire in attesa di capire come finirà la vicenda legata a BC Partners. Da chiarire anche l’assetto dei rivali della Juventus che sono alla scadenza del triennio dei contratti dei vertici del club, con il mese di marzo che storicamente è quello in cui vengono prese le decisioni su eventuali rinnovi. I risultati attuali e la situazione economica attuale portano a inevitabili riflessioni anche se ad oggi, secondo quanto sottolineato da Calciomercato.it, voci di clamorosi ribaltoni non trovano conferme.

Ciò che invece è certo in casa Juventus è che nei prossimi giorni ci sarà il vertice decisivo tra Andrea Agnelli e John Elkann con la possibilità che l’assetto attuale possa essere riconfermato. C’è però il precedente di Beppe Marotta, prima confermato informalmente e poi alla fine sostituito. Alcune indiscrezioni incontrollate vorrebbero proprio l’attuale dirigente interista riprendere il suo posto in casa Juve, seppur si tratti di voci al momento poco perseguibili.

Qualora però tale ipotesi dovesse prendere piede lo stesso Marotta, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercatoweb.it’, potrebbe provare a riportare a Torino Massimiliano Allegri. Si tratta di una chance quasi da fantamercato ad oggi, con smentite di rito proprio dalla sponda del dirigente dell’Inter.