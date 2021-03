Inter: José Palomino parla della sfida tra la ‘Dea’ e i nerazzurri con tanta voglia e ambizione di fare bene anche a ‘San Siro’. I dettagli

José Palomino, tra i giocatori più promettenti dell’Atalanta, sul sito web del club bergamasco ha spiegato che nel prossimo match contro l’Inter a ‘San Siro’ Gasperini e i suoi daranno tutto pur di vincere anche contro la prima in classifica. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Serie A, 26esima giornata | Designato l’arbitro di Inter-Atalanta

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio Vidal | Nodo ingaggio, qual è la chiave per la (difficile) cessione

“Inter-Atalanta? Stiamo bene, siamo contenti. Fare tanti gol serve per avere fiducia e stare lì in alto in classifica. Speriamo di far bene anche nella prossima. Sarà una gara contro una squadra che gioca bene, ma anche noi stiamo bene. Pensiamo di partita in partita”.