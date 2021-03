Sanchez decisivo per la vittoria dell’Inter sul Parma. Schierato titolare da Conte al posto di Lautaro Martinez, l’attaccante cileno ha siglato una doppietta

“Sì, c’è aria di scudetto…”. Così Alexis Sanchez dopo la vittoria col Parma che consente all’Inter di allungare in vetta alla classifica a +6 sul Milan. Una vittoria che ha come simbolo proprio l’attaccante cileno, schierato titolare da Conte a scapito di Lautaro e autore di una doppietta: “Dalla scorsa stagione i ragazzi sono cresciuti tanto, a partire da Barella – ha aggiunto al microfono di ‘Sky Sport’ – Adesso dobbiamo pensare a non sbagliare”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO ag.Kossounou: “E’ un difensore completo”. Poi ‘apre’ alla Serie A

Parma-Inter, Sanchez: “Come un leone in gabbia, voglio sempre giocare. Se Conte…”

Il cileno ha poi lanciato un ‘messaggio’ a Conte: “Sono come un leone in gabbia che vuole sempre giocare. Io più gioco e meglio mi sento, se il mister si fida di me sono contento. Se ora sono tornato sui miei livelli? Penso che io sia sempre stato così – ha risposto in conclusione – amo questo sport e in campo si vede”.