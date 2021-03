Arturo Vidal rappresenta la nota stonata dell’ultimo periodo dell’Inter e a fine stagione potrebbe anche salutare. Spunta una nuova ipotesi sudamericana

L’Inter non si ferma più e prosegue al meglio la corsa al titolo. La squadra di Antonio Conte ha trovato meccanismi e quadra giusta, eppure c’è chi sta vivendo un’annata negativa. Si tratta di Arturo Vidal, spesso nel mirino di critica e tifosi, ed anche contro l’Atalanta poco convincente al rientro dal 1′ minuto dopo un periodo di assenza dovuta anche ai soliti problemi fisici. La condizione fisica del cileno è proprio uno dei tasti dolenti della sua annata, che ha vissuto l’unico grande picco nella serata di campionato contro l’ex Juventus. Vidal per il resto ha offerto pochi sprazzi di talento ed in generale è parso un calciatore in fase calante, ben lontano dalla sua prima avventura italica e dal centrocampista che avrebbe dovuto conferire esperienza internazionale nei piani iniziali di Conte. Il suo rendimento ha infatti fatto propendere il tecnico salentino in direzione di Eriksen, ribaltandone i ruoli. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vidal stecca ancora: doppia ipotesi per l’addio

Da ormai diverse settimane il ruolo di mezzala al fianco di Brozovic è finito tra i piedi di Eriksen, con Vidal fermo solo a determinati spezzoni di partita senza mai davvero incidere positivamente. Alla luce dell’età, della condizione fisica, del rendimento, e soprattutto dell’altissimo ingaggio non va quindi esclusa l’ipotesi cessione.

A tal proposito nella giornata odierna è spuntata il nome del Flamengo, in virtù delle dichiarazioni di Rafinha, ex Bayern: “Vidal ama il Flamengo. Dopo la Libertadores 2019, mi ha detto che vuole giocare lì un giorno. Sono sicuro che in futuro giocherà in Brasile”. Il Sudamerica potrebbe quindi essere la prossima destinazione del cileno che però potrebbe anche finire al Boca Juniors, suggestivo club argentino che nelle ultime ore sta pensando anche a Edinson Cavani per l’attacco del prossimo anno. Vidal potrebbe essere lasciato libero a parametro zero pur di liberarsi dell’ingaggio: il Sudamerica potrebbe essere la prossima tappa.