Le ultime news Inter mettono in evidenza Antonio Conte. Il Giudice sportivo si è pronunciato sul tecnico nerazzurro in vista della gara col Torino

Niente Torino-Inter per Antonio Conte. Il tecnico salentino paga a caro prezzo il giallo rimediato ieri sera contro l’Atalanta. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter cinica e spietata, Conte ‘alla Mou’ | Eriksen, perché è indispensabile

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO ag.Kossounou: “E’ un difensore completo”. Poi ‘apre’ alla Serie A

Essendo in diffida, il Giudice sportivo lo ha squalificato per una giornata, sanzione che lo costringerà a seguire dalla tribuna la sfida coi granata di Nicola in programma domenica pomeriggio all”Olimpico Grande Torino’. Salterà Torino-Inter, sempre per squalifica, anche il mediano granata Rincon.