Vecino: “L’importante sarà farsi trovare pronto quando mi verrà data l’opportunità”

Inter, il centrocampista Matias Vecino è stato intervistato per parlare della sua situazione dopo aver superato il lungo infortunio che gli ha impedito di essere in campo con la maglia nerazzurra. Il calciatore ha anche dato la sua opinione su Romelu Lukaku

INTER VECINO INTERVISTA/ Il centrocampista dell’Inter Matias Vecino, per il momento, dopo essere tornato disponibile dopo l’infortunio, non è riuscito ancora a disputare nemmeno un minuto in questa stagione con la maglia nerazzurra. Il calciatore è stato intervistato da Sport890, in Uruguay e ha dichiarato: “‘L’Inter ha una rosa molto ampia e devi essere umile e capire che a volte non giochi. L’importante sarà farsi trovare pronto quando mi verrà data l’opportunità“. Gli hanno chiesto un parere sul suo compagno di squadra l’attaccante Romelu Lukaku e lui ha spiegato: “Un gigante buono. Qui si sente fisicamente più potente rispetto ai difensori e non puoi andare allo scontro con lui. E’ impossibile, ha grande forza”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno domandato un parere, sulla decisione di rinviare le partite di qualificazione in Sudamerica valide per i prossimi Mondiali in Qatar del 2022 e lui ha risposto: “Immagino sarebbe stato difficile giocare queste partite e i club avrebbe prestato a fatica i loro giocatori alle nazionali. Peccato, le avrei volute giocare dato che ho perso le ultime a causa dell’infortunio“.