L’Inter continua a lavorare anche sul fronte rinnovi dove oltre ai soliti noti c’è da risolvere la grana legata a Marcelo Brozovic attualmente in scadenza 2022

L’Inter continua a gonfie vele il proprio percorso verso uno scudetto che manca ormai da troppo tempo. Dal punto di vista societario invece si lavora per il passaggio di consegne, mentre per quanto riguarda la squadra del domani un passo importante avverrà con il rinnovo di diversi big. L’Inter ha già raggiunto l’accordo con alcuni giocatori per sottoscrivere un nuovo accordo e con altri è da tempo al lavoro per arrivare ad un punto di incontro: da de Vrij a Bastoni e Lautaro. Non va però sottovalutato anche il caso legato a Marcelo Brozovic, tornato fondamentale quest’anno nella mediana di Antonio Conte e con un contratto in scadenza 2022 che necessita di essere allungato. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, grana Brozovic: tra rinnovo e addio

Brozovic è il fulcro centrale del centrocampo di Antonio Conte e a suon di prestazioni solide e convincenti si sta guadagnando la riconferma per il futuro. Si parla però poco del suo contratto non particolarmente distante dalla scadenza naturale e dunque da rinnovare. Qualche spiffero parla di qualche piccolo problema con l’entourage del mediano croato con distanza tra domanda ed offerta.

Brozovic vorrebbe sui 5,5-6 milioni di euro a stagione a fronte dei 3,5 che attualmente percepisce da Suning. Oltre alla distanza economica va inoltre sempre considerata la clausola rescissoria da 60 milioni di euro che potrebbe anche stuzzicare alcune big. Per lui potrebbero provarci Atletico e soprattutto Liverpool, deluso da Thiago Alcantara e quindi a caccia di un centrocampista con quelle caratteristiche.