Sono in costante miglioramento, come ha scritto stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, le condizioni di Beppe Marotta. L’Amministratore delegato dell’Inter è stato ricoverato per precauzione alla clinica Humanitas di Rozzano, dove si è operato Arturo Vidal, dopo aver contratto il Coronavirus. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ritorno Marotta alla Juventus: “Serve uno come lui”

A proposito del CEO interista, nelle ultime ore il suo nome è stato riaccostato alla Juventus, reduce dall’ennesimo fallimento Champions, per quello che sarebbe un ritorno a dir poco clamoroso: “Ci vuole assolutamente uno come lui, magari tornasse – ha detto in diretta a CMIT TV l’ex direttore di ‘Tuttosport’ Paolo De Paola – Paratici è bravissimo nel selezionare e scoprire, non ha capacità di gestire e apparire. Nedved non può rappresentare uno stile. Va bene l’amicizia con Agnelli ma ha un po’ stufato il suo comportamento. Marotta manca come l’ossigeno”, ha concluso De Paola.