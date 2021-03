Calciomercato Inter: grazie alle prestazioni di altissimo livello di Romelu Lukaku i top club si sono fatti avanti. La posizione del belga

Anche solo con i numeri, è difficile descrivere a pieno l’impatto di Romelu Lukaku sull’Inter di Antonio Conte. Tanti gol e un buon numero di assist per il centravanti belga che si sta rivelando un vero e proprio trascinatore dei nerazzurri da quando è arrivato. Grazie al suo splendido momento di forma, alcuni top club ci hanno messo gli occhi sopra: uno su tutti, il Manchester City di Pep Guardiola. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Manchester City vuole Lukaku | Ma il belga vuole i nerazzurri

Il Manchester City vuole Romelu Lukaku, anche se è difficile strappare l’ex Manchester United all’Inter. Al belga, nemmeno i flirt di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio lo convincerebbero a lasciare Appiano Gentile. Tra il numero 9 nerazzurro e il club c’è infatti un legame fortissimo e difficile da spezzare. La permanenza di Conte, poi, che difficilmente lascerà la ‘Beneamata’ a fine stagione, insieme all’ormai prossimo rinnovo del compagno di reparto e amico Lautaro Martinez, sono motivi in più per rimanere.

Un altro fattore, probabilmente il più importante, è quello che riguarda le sue caratteristiche: la Serie A è perfetta per il modo di giocare di ‘Big Rom’. Ragion per cui, a meno che non siano Marotta e soci a volerlo cedere, è veramente complicato pensare oggi ad un addio di Lukaku che è pure riconoscente all’Inter per aver investito su di lui nel peggior momento della sua carriera facendogli toccare livelli mai raggiunti prima.