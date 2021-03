L’Inter, al netto delle questioni societarie da risolvere, continua ad osservare i migliori talenti in giro per l’Europa: pronto l’assalto al Rapid Vienna

L’Inter continua a lottare strenuamente per riportare a casa uno scudetto che ormai manca da tanto tempo. Gli uomini di Conte continuano a macinare punti mentre al di fuori del rettangolo di gioco il club è al centro di un possibile rinnovamento dell’assetto societario. Le questioni da risolvere non mancano ma ciononostante Marotta e soci restano sempre vigili sui migliori talenti in giro per l’Europa, e già pensano alla prossima sessione di calciomercato. In estate infatti l’Inter potrebbe andare all’assalto di un talento già accostato nel recente passato alla Serie A. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, occhi sul talento Yusuf Demir: blitz per battere la Juventus

L’Inter continua a mantenere ottimi rapporti con il Rapid Vienna, fucina di ottimi talenti, e proprietario del cartellino del giovane Yusuf Demir. Si tratta di un interessante trequartista austriaco di origini turche classe 2003 che a dispetto della giovane età ha già saputo imporsi con la maglia della prima squadra mettendo anche a referto 3 reti nella Bundesliga locale.

I nerazzurri, qualora riuscissero in breve tempo a risolvere le incertezze societarie, potrebbero lanciare l’assalto decisivo effettuando un vero e proprio blitz per strapparlo anche alla concorrenza della Juventus, che lo osserva da tempo. L’obiettivo potrebbe quindi essere quello di strappare Demir ai bianconeri, assicurandosi un talento di sicuro avvenire che sta già maturando ottima esperienza in un campionato europeo.