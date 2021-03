Calciomercato Inter: dalla Spagna nessun dubbio, un giocatore accostato ai nerazzurri in passato si trasferirà ai ‘cugini’ del Milan

Nonostante la crisi economica dovuta al Covid che ha influenzato il mondo del calcio, in estate verranno effettuati vari colpi di mercato. Squadre come Inter e Milan potrebbero puntare su giocatori di grande talento che possano fare la differenza nella rosa a disposizione di nerazzurri e rossoneri: il ‘Diavolo’ è vicino ad effettuare il colpo Otavio in vista della prossima stagione. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, torna l’incubo Covid | Giocatore sottoposto a tampone: le ultime

Calciomercato Inter, Milan su Otavio | nerazzurri ‘a secco’

Il Milan su Otavio. Secondo ‘Todofichajes’, il centrocampista del Porto avrebbe già trovato un’intesa con i rossoneri in vista dell’estate. Il giocatore brasiliano classe 1995, in scadenza a giugno, molto probabilmente lascerà il club portoghese a zero dato che non ha la minima intenzione di rinnovare.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, affare Wijnaldum | Già tutto deciso

Per lui, già pronto un contratto che lo legherà al ‘Diavolo’ fino al 2025 (3 milioni di euro all’anno). Superata anche la proposta del Siviglia che era la concorrente principale per il giocatore. L’Inter, accostata spesso in passato al sudamericano, non sarà della partita dato che, come detto, sembra ormai fatta per Otavio al Milan.